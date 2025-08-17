Inscena un sinistro stradale, denunciato 63enne

Chiama il 118 e i carabinieri raccontando di essere stato tamponato mentre si trovava in sella al suo scooter. Ma era tutto falso: aveva simulato un incidente per ottenere un risarcimento. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Macerata hanno denunciato a piede libero un 63enne di Corridonia, accusato di simulazione di reato e tentata truffa. L’uomo, nei giorni scorsi, aveva richiesto l’intervento dei militari dicendo di essere stato tamponato da un altro veicolo, mentre stava percorrendo una strada cittadina in sella al proprio ciclomotore. Giunti sul posto, i carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza. Fin da subito qualcosa li ha insospettiti. Infatti, grazie ad una attenta osservazione delle riprese, i carabinieri hanno potuto accertare che la versione fornita dall’uomo era chiaramente falsa: non si era verificato, infatti, alcun tamponamento. Si trattava soltanto di una palese messa in scena da parte del conducente del ciclomotore, che ha simulato una caduta nelle vicinanze di un altro veicolo. Dalle indagini è emerso, inoltre, che il 63enne aveva richiesto l’intervento del 118 con l’intento di ottenere un referto medico, da utilizzare per avviare un falso procedimento penale al fine di truffare l’assicurazione.

c. m.