Insediata la giunta,. Giampaola Olivieri è la vice di Felicioli

Subito al lavoro il consiglio comunale di Fiuminata. La seduta di insediamento, si è svolta nei giorni scorsi a Palazzo Lori. Nell’occasione è stata nominata la giunta di cui fanno parte Giampaola Olivieri, una delle new entry della squadra, nel ruolo di vicesindaco, e Paolo Stella con le deleghe ai lavori pubblici e ambiente. L’assise ha poi decretato il capogruppo di maggioranza (Giacomo Piancatelli), e il capogruppo di minoranza per "Fiuminata di Tutti", individuato in Elisabetta Roscioni, la sfidante del sindaco Vincenzo Felicioli. Ora l’amministrazione lavorerà a diverse priorità, a partire dai lavori all’ex fonderia (un milione e 800mila euro), al cimitero e al palazzo municipale. Nel prossimo Consiglio, Felicioli assegnerà a ciascun consigliere di maggioranza alcune deleghe.

Gaia Gennaretti