Insegnanti senza stipendio: "Non vedono i soldi da ottobre, lesa la dignità dei lavoratori"

"Sono almeno un centinaio, in provincia di Macerata, gli insegnanti supplenti che, pur lavorando regolarmente, da mesi non prendono lo stipendio. C’è chi aspetta ancora quello di ottobre, una situazione incresciosa, soprattutto perché dallo Stato non ci si aspetta un comportamento del genere, che non accade nemmeno nel privato". Ugo Barbi, segretario provinciale dello Snals denuncia una situazione che definisce vergognosa, anche perché si ripete allo stesso modo da alcuni anni. "Si tratta – spiega – di supplenti che hanno ricevuto l’incarico a tempo determinato dai singoli istituti scolastici. Molti vanno a insegnare anche a 50/60 chilometri di distanza e, in alcuni casi, rinunciano persino all’incarico ricevuto, poiché devono anticipare i soldi per lo spostamento. Ho chiamato anche il Tesoro a Roma per avere spiegazioni. Mi è stato detto che dipende dalle scuole che, però, a loro volta, accusano il ministero di validare in ritardo i finanziamenti destinati a questo scopo. In questo rimpallo di responsabilità ci sono persone in carne e ossa che vedono lesa la loro dignità, visto che lavorano ma non vengono regolarmente pagati". Una situazione inaccettabile che va risolta al più presto". "Uno Stato che, giustamente, chiede il rispetto delle regole, a esempio nel pagamento delle tasse – evidenzia Barbi – non può poi essere il primo a violarle, soprattutto quando si tratta di corrispondere quanto dovuto ai lavoratori". "Da diversi anni, ormai, assistiamo periodicamente a questa brutta storia, che si scarica sulle spalle di tanti docenti che, pur recandosi regolarmente al lavoro ogni giorno, ricevono lo stipendio con mesi di ritardo", incalza Ivan di Pierro, segretario provinciale della Flc – Cgil. "Il problema – sottolinea – è che il ministero non invia per tempo i fondi necessari a pagare questi supplenti. Le scuole, di conseguenza, non riescono a rispettare le scadenze previste dalla legge nel corrispondere gli stipendi. Un modo di fare intollerabile, che riguarda tanti docenti precari, già di per sé, dunque, in una condizione di fragilità rispetto a chi ha un contratto a tempo indeterminato. Quando, poi, capita – come capita – che siano coinvolti contemporaneamente moglie e marito, la situazione si fa davvero complicata. Al ministero si chiedano come questi possano andare avanti?". Dopo i "richiami" dei sindacati e le proteste, sembra che qualcosa negli ultimi giorni si stia muovendo. Siamo, comunque, largamente fuori tempo.