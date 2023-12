Insegue e perseguita una donna di 50 anni. Condannato

Inseguita e perseguitata, una 50enne aveva vissuto per mesi con l’incubo di incrociare un uomo che si era fissato con lei. Per questo ieri lui, accusato di violenza privata, è stato condannato a otto mesi di reclusione. Gli episodi erano avvenuti a Colmurano nel maggio del 2019. Un pomeriggio, rientrando a casa, la donna si era fermata con l’auto davanti alla farmacia di Ripe San Ginesio. Dopo poco però aveva notato l’auto di Sergio Mari, colmuranese di 59anni. La donna si era subito allontanata, ma Mari l’aveva inseguita a forte velocità, alla fine lei si era dovuta fermare e lui, dopo aver bloccato l’auto della donna, era sceso, si era diretto verso di lei e dopo aver aperto lo sportello del passeggero le aveva portato via il cellulare. Lei si era lanciata contro il 59enne, tentando di impedirgli di andare via, ma lui era ripartito lo stesso trascinandola e facendola cadere. Alla fine, la malcapitata si era ritrovata con 35 giorni di prognosi per le lesioni riportate, e soprattutto ogni volta che era in giro per lavoro da sola temeva di rivederlo. Mari infatti da qualche tempo si appostava nelle zone frequentata dalla 50enne, la seguiva e la tormentava in ogni modo, fissato con lei. Spaventata, lei lo aveva denunciato. Ieri, per l’imputato il pm Emanuela Bruno ha chiesto la condanna a un anno di reclusione. Alla richiesta si è associato l’avvocato Paolo Giustozzi, parte civile per la donna, sottolineando l’angoscia vissuta da lei in quel periodo. Alla fine, il giudice Vittoria Lupi ha condannato il colmuranese a otto mesi di reclusione.