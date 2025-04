Insegue una dodicenne. Arrestato il molestatore

Una bambina di 12 anni è stata costretta a fuggire, per sottrarsi alle attenzioni di un uomo che la inseguiva. Ora lui, già con precedenti, è in carcere, e le indagini sono in corso per ricostruire la vicenda e capire come intervenire.

L’episodio infatti avrebbe visto come protagonista un 26enne di origini tunisine, da anni residente a Porto Recanati e già noto per episodi analoghi mai però, finora, messi in atto ai danni di una persona così piccola. Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso dicembre quando il ragazzo, dopo numerose condanne ricevute per diversi episodi di palpeggiamenti, aveva avuto un permesso premio. Un pomeriggio, nei pressi della zona dell’ex discoteca Green Leaves, avrebbe adocchiato la 12enne che scendeva dall’autobus. Subito si sarebbe messo dietro di lei e avrebbe iniziato a seguirla. Lei, avendo capito che lo sconosciuto la stava pedinando, avrebbe accelerato il passo. Ma lui avrebbe fatto lo stesso continuando a tallonarla. Alla fine la piccola avrebbe iniziato a correre, e sarebbe così riuscita a rifugiarsi nell’ascensore per sottrarsi allo sconosciuto. Avrebbe chiesto aiuto e sarebbe stata soccorsa, e il tunisino sarebbe stato di lì a poco individuato e denunciato dai carabinieri, per il reato di violenza privata.

In seguito a questo episodio, prima ancora di completare le indagini su quanto accaduto e verificare la fondatezza dell’accusa, per sicurezza il tribunale di sorveglianza ha immediatamente revocato l’affidamento in prova al tunisino, che ora è tornato in carcere. Il nordafricano deve scontare le pene a cui è stato condannato per una serie di violenze sessuali tentate o riuscite: in più occasioni infatti, in pieno giorno e in mezzo alla strada, il giovane ha molestato donne incrociate per caso, senza badare all’età o alle persone con cui queste si trovavano, mettendo loro le mani addosso o tentando di farlo.

Più volte in tribunale la difesa ha chiesto una perizia psichiatrica, ritenendo che il nordafricano soffra di una patologia per la quale il carcere non è una terapia, e che dunque il problema si ripresenta ogni volta che torna in libertà. Finora però le richieste in questo senso sono state respinte. Per il tunisino però a questo punto potrebbe profilarsi l’espulsione, che non risolverebbe il problema ma lo trasferirebbe nella sua patria, in Tunisia.