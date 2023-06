Insegue un’auto e la sperona: condannato

di Paola Pagnanelli

Esacerbato, perché convinto di aver subito un danno all’auto, preso dalla rabbia aveva speronato e tamponato un’altra vettura, dopo averla inseguita. Per questo ieri, accusato di danneggiamento, è stato condannato Fazli Demir, macedone 42enne residente a Cupramontana. I fatti erano successi il 5 dicembre 2018, tra l’Anconetano e Apiro. Intorno alle 20 un istruttore di scuola guida stava andando da Cupramontana al volante di una Fiat Punto lungo la strada provinciale verso Apiro; con lui c’era un ragazzo che doveva prendere lezioni per la patente. A un incrocio, lo specchietto della Punto era stato sfiorato da quello di una Fiat Marea, che passava nella direzione opposta. L’istruttore non aveva riportato danni, aveva visto la Marea proseguire nella sua marcia, e anche lui aveva tirato dritto verso Apiro. Ma arrivato in paese era stato raggiunto dalla Marea, con tre persone che facevano gesti minacciosi. L’uomo aveva proseguito, preoccupato anche per via del giovane che era con lui. La Marea lo aveva speronato un paio di volte, e quando era arrivato alla scuola guida lo aveva tamponato, spingendo la sua Punto contro la scala di accesso in muratura. Era sceso il macedone, accusando l’apirano di non essersi fermato, di doverlo risarcire e di doversi anche scusare. Alla fine la Punto era stata danneggiata davanti e dietro, e il conducente aveva riportato delle lesioni. Ieri nell’ultima udienza in tribunale a Macerata, accogliendo la richiesta del pm Raffaela Zuccarini, l’imputato è stato condannato a mille euro di ammenda. Ora, difeso dall’avvocato Andrea Nocchi, potrà fare appello contro la sentenza.