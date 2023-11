Inseguimenti in auto, motoseghe e lite tra boscaioli: in sei patteggiano, uno sceglie il rito ordinario

Si chiude con i patteggiamenti il processo sul raid tra boscaioli avvenuto tra Pioraco e Castelraimondo il 25 agosto 2022. L’episodio si era verificato durante un barbecue vicino Fiuminata organizzato tra i boscaioli della zona. Sarebbe nata una discussione tra due gruppi, uno dei quali avrebbe brandito le motoseghe contro gli altri. Una coppia sarebbe fuggita verso Pioraco, allora due del gruppo rivale, Mihalcea Savica e Irene Marziali, avrebbero chiamato a raccolta altri sei romeni e li avrebbero inseguiti fino alle porte di Castelraimondo, dove le auto si sarebbero speronate. Qualche giorno dopo, Savica e Marziali erano stati messi ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Poi su richiesta degli avvocati difensori Massimiliano Ciaboco e Daniele Carmenati (nella foto insieme) la donna era tornata in libertà. Alla fine in otto erano stati accusati di lesioni, ma questi avevano sempre ripetuto di essere stati loro a subire l’aggressione. Ieri, in udienza preliminare, con il pm Vincenzo Carusi gli avvocati Ciaboco e Carmenati hanno patteggiato per Savica due anni e otto mesi, convertiti in lavori di pubblica utilità, e un anno e mezzo per Mihalcea Vasile, Noaptes Ionut Cosmin, Negrut Ionut Gabriel, Gozu Mirel e David Adrian Dorel; per Irene Marziali la messa in prova. Processo con il rito ordinario per Desaga Ionel Catalin.