Inseguimento in centro, trovato un clandestino lungo corso Umberto I

Inseguimento in pieno centro ieri l’altro, intorno alle 17, quando un’auto del commissariato ha dovuto inseguire lungo corso Umberto I, e poi inoltrandosi anche dietro le viuzze del rione che si trova alle spalle del palazzo comunale, un giovane che ha tentato la fuga. Gli agenti, in borghese, avevano notato il ragazzo, uno straniero, che aveva degli atteggiamenti sospetti e hanno provato a fermarlo per effettuare un controllo e l’identificazione. Lui a quel punto ha iniziato a scappare con la polizia che lo ha tallonato fino ad acciuffarlo. E’ stato portato in commissariato ed è risultato un clandestino in Italia. Gli agenti gli hanno trovato addosso anche un coltello e una piccola quantità di hashish. Gli accertamenti su di lui sono proseguiti per tutta la serata e a suo carico verranno emanati i provvedimenti del caso.