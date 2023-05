Inseguiti e denunciati: uno aveva hashish, l’altro un mezzo rubato

Ladri di scooter, spacciatori e consumatori di droga denunciati dalla polizia dopo tre giorni di controlli nell’ultimo fine settimana, con posti di blocco nelle strade di accesso e uscita dalla città, nei parchi pubblici e alla stazione ferroviaria. Per due volte pattuglie costrette all’inseguimento di motorini. Nel primo caso intercettato un 40enne pugliese in sella a uno scooter rubato nel fermano che all’alt non si è fermato, poi ha imboccato una via chiusa e ha abbandonato il mezzo tentando la fuga. Una volta acciuffato e identificato sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. La perquisizione ha consentito di trovargli addosso un piccolo frammento di hashish. E’ stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione e guida senza patente di guida, che è risultata revocata nel 2019. Agenti impegnati a inseguire anche un altro scooter con in sella un 30enne residente a Civitanova. Alla vista della volente ha accelerato e durante la fuga si è liberato, lanciandoli in terra, di quattro involucri contenenti hashish, recuperati dalla polizia. Dalla perquisizione è emerso un altro involucro hashish. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale non essendosi fermato all’alt. Denunciato anche per non essersi fermato all’alt e perché in possesso di patente non idonea alla guida del motociclo per questioni di cilindrata. Durante i controlli fermata anche un’auto con a bordo un 21enne e 22enne di Civitanova. La perquisizione, estesa al veicolo, ha permesso di trovare addosso a uno dei due un contenitore di plastica con diversi frammenti di hashish e un coltello a serramanico nascosto sotto la cintura dei pantaloni. E’ stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Identificate 346 persone e controllati 211 veicoli.