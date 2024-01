Inserimento occupazionale di soggetti svantaggiati, ecco il bando della Regione

La Regione Marche ha pubblicato l’avviso pubblico relativo alla presentazione di progetti formativi a sostegno dell’inserimento occupazionale di soggetti svantaggiati. Il bando individua due linee di attività per la presentazione di percorsi formativi rivolti a persone in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, disoccupati con disabilità e persone soggette a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. I soggetti aventi diritto a presentare la domanda sono gli enti di formazione o privati che risultino accreditati presso la Regione Marche per la macrotipologia "Formazione superiore". Le risorse disponibili per il triennio 2024-2026 sono di 2,4 milioni di euro.