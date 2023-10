Insieme a Carassai era in Giunta per ’Civitanova Unica’

Nel risiko degli assessorati, la scelta della Gironacci di passare alla Lega avrebbe rotto gli equilibri stabiliti dopo le elezioni. Lei era in quota alla civica Civitanova Unica (assessore anche Carassai, nella foto) che aveva ottenuto due assessorati in virtù del risultato dell’11.56%. Passare con la Lega e portare in dote la delega al turismo significava depotenziare la civica e irrobustire il partito di Salvini che, con il 5.87% raccolto un anno fa, sarebbe passato da uno a due esponenti in giunta, innescando lo scontento degli altri. La decisione del sindaco ha infatti incontrato il favore di tutti i partiti e dei civici.