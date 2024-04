Insieme da cinque generazioni, festa di famiglia per i Perticarari

In un tempo in cui la famiglia sembra aver perduto il suo valore, i Perticarari, originari di Pollenza, si sono ritrovati per una grande festa. Dal 1904, data di nascita del capostipite Attilio, fino al 7 aprile 2024, precisamente 120 anni dopo, si sono ritrovati tutti i componenti della grande famiglia. Attilio e Pierina, sua moglie, hanno generato ben 9 figli che a loro volta hanno allargato la famiglia. Dunque cinque generazioni che in una domenica di sole e di allegria hanno deciso di ritrovarsi.