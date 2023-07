"Insieme per gli altri": l'orchestra dei Fiati a Recanati all'Orto sul Colle

Va in onda la solidarietà alle 21.15 all’Orto sul Colle dell’Infinito con il concerto dell’orchestra di Fiati "Insieme per gli altri". Presenta Tiziana Bonifazi. L’evento è realizzato dall’associazione "Dematepa" (De Martinis Telemedicine Panel) in collaborazione con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti (l’ingresso è dall’ex Convento di Santo Stefano). L’associazione, di cui presidente è Fabio Corvatta, si occupa del progetto rivoluzionario della telemedicina avviato durante il primo periodo della pandemia da Covid. Si sono messi insieme oltre 20 medici pensionati che nel corso della loro carriera lavorativa hanno ricoperto incarichi prestigiosi, alcuni nella sanità regionale e altri come docenti universitari, legati fra loro dal fatto che tutti si siano formati alla scuola del dott. Carlo De Martinis. "Lo abbiamo fatto – precisa Corvatta – spinti dalle necessità del momento, ma con lo sguardo in avanti perché l’associazione nasce con la volontà anche in futuro di essere un sostegno al medico di base".

ant. t.