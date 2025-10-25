Insorge pure Cantagallo: "Rifiuti vicino al castello?. Una pazzia inconcepibile"

Levata di scudi del neo comitato "No alla discarica Cantagallo/Pollenza", presieduto da Andrea Ciucci contro il "sito individuato dall’Ata come tra i più probabili per la creazione della nuova discarica provinciale di appoggio al Cosmari". Incredulità e rabbia, "in quanto il Cosmari è formalmente a Tolentino – spiega il gruppo – ma nella realtà è dentro il territorio di Pollenza, i cui cittadini sopportano da più di 40 anni le esalazioni e i disagi creati dal consorzio. E dovranno farlo, loro malgrado, per il resto della vita". Per questo il comitato evidenzia come "tutto il territorio di Pollenza debba essere escluso da presenti e future destinazioni di qualsivoglia impianto inerente i rifiuti urbani, avendone già abbastanza". Una posizione che sarà difesa dal gruppo "con tutti i mezzi".

"Ma la pazzia più assurda e inconcepibile – continua – è pensare di costruire una discarica nei luoghi dove nel 1815 si è tenuta quella battaglia che tanti storici definiscono come la prima per l’indipendenza italiana; si svolse proprio a cavallo tra Pollenza e Tolentino dove Murat chiamò a raccolta gli italiani per combattere l’invasore. Un luogo da considerare sacro sia per il rispetto dovuto ai migliaia di morti, molti dei quali ancora sepolti sul terreno, sia perché quel sacrificio ci ha permesso di essere una nazione libera e democratica. Nelle Marche sono solo due i luoghi riconosciuti in cui si sono svolte battaglie decisive per la nostra indipendenza (Castelfidardo e appunto Pollenza/Tolentino), per cui questa candidatura appare incomprensibile. È sì un’ipotesi ma non avrebbe dovuto essere nemmeno lontanamente presa in considerazione. Una bestialità a cui il comitato si opporrà in ogni modo, chiamando a raccolta cittadini e istituzioni per contrastare l’arroganza, la cecità, il disprezzo della nostra storia e delle nostre origini".

Il gruppo sollecita anche gli abitanti di Tolentino "ai quali forse è sfuggito il fatto che questo impianto sarà piazzato davanti allo splendido castello della Rancia. Il sito è visibile dal castello ma anche dalla superstrada, sarebbe un danno di immagine incalcolabile per un simile gioiello architettonico e storico".