"Insorgenze marchigiane" al via: come studiare la storia territoriale

In un territorio ove sono ancora presenti e vivi toponimi e vestigia dell’occupazione napoleonica (Villa Eugenia, Poggio Imperiale, ex conventi per citarne alcuni) e dove la città di Civitanova si è sviluppata su beni di proprietà degli eredi Bonaparte, conoscere un po’ di più fatti e misfatti di tale presenza, azioni e reazioni, obiettivi e personaggi, è un dovere e un omaggio alla nostra memoria. E’ questo lo scopo del convegno itinerante su “Insorgenze marchigiane”, organizzato dall’associazione "La Torre che ride" e dal suo principale animatore Stefano Cosimi, generale con la passione per la storia e il suo approfondimento. L’iniziativa coinvolgerà diversi centri delle Marche, da Pesaro ad Ascoli: Civitanova è il maggior punto di riferimento. Si comincerà domani nella città Alta (sala “Deva Ars” alle 18) con Alvise Manni: il tema sarà appunto quello di "Insorgenze Marchigiane", il periodo è il 1796 e dintorni. Ieri la presentazione nella sala giunta, da parte del promotore Stefano Cosimi, alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica e del presidente della Commissione Cultura Gianluca Crocetti. "Insorgenze – ha spiegato Cosimi – è un fenomeno che ha interessato tutta Italia, ma nelle Marche ha assunto carattere particolarmente violento. La campagna napoleonica ha introdotto in Italia idee di modernizzazione dello Stato, libertà politica e civile, ma anche violenza, intolleranza e vessazioni contro il cattolicesimo, requisizioni, spoliazioni di opere d’arte, furti e pesanti tassazioni. Da qui le insorgenze contro i francesi e i loro alleati italiani, gli scontri e le ribellioni". "Civitanova è lieta di ospitare questo evento – ha detto il sindaco Ciarapica – perché conoscere la storia è scoprire la nostra identità e offre l’ occasione per valorizzare il patrimonio storico". La serie di conferenze sarà nobilitata da studiosi come Giuseppe Parlato, Giuseppe Cecere, Alfredo Maulo, Alvise Manni, Luca Pernici, Luca Guazzati e Mauro Capenti. Oltre agli approfondimenti, ci sarà anche la pièce teatrale “La Hoz, il Ribelle”, messa in scena, nei vari teatri, dalla compagnia "La Torre che ride" per la regia dello stesso Stefano Cosimi.

Giuliano Forani