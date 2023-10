"InSpeaker", la scommessa di Mancini

Performance Strategies presenta "InSpeaker- Speakers to inspire", il nuovo servizio che affianca aziende, enti pubblici, associazioni e agenzie di comunicazione nella selezione dello speaker migliore per eventi e convention. "InSpeaker è un unicum nel panorama nazionale, perché è in grado di offrire un servizio di consulenza personalizzato e ad alto valore aggiunto per le aziende e agenzie di comunicazione che organizzano eventi e ricercano relatori in linea con i valori e il posizionamento aziendale – spiega Marcello Mancini Ceo & fondatore di InSpeaker (nella foto con Sara Pagnanelli) –. L’esperienza e la rete di relazioni costruite in oltre 10 anni costituiscono una garanzia di efficienza ed efficacia a salvaguardia dell’investimento e delle scelte del management. Il nostro format è unico perché può contare su conoscenza approfondita sia dei temi più urgenti e attuali, sia dei champion nazionali scelti per ogni ambito di competenza". Con un portafoglio consolidato di oltre 400 speaker e formatori di alto profilo, "InSpeaker" assiste i clienti nella selezione del relatore, progettando soluzioni su misura: dal titolo alla scaletta. Grande è la varietà dei temi di proposti alle aziende: leadership e motivazione, economia e scenario globale, Ai e tecnologia, sport e avventura, innovazione e creatività, futuro e trasformazioni sociali, soft skills, comunicazione e storytelling, vendita e negoziazione, imprenditorialità e management. Tra i relatori del formati ci sono, ad esempio, l’allenatore Julio Velasco, la direttrice d’orchestra Cinzia Pennesi, l’astronauta Paolo Nespoli, il filosofo Umberto Galimberti e l’ex ct Arrigo Sacchi.