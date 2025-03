Installano un videoregistratore in una ditta di troticoltura, incastrati dalla telecamere

Sefro (Macerata), 29 marzo 2025 - Installano un videoregistratore in una ditta di troticoltura di Sefro, precisamente in un locale dedicato a una fase lavorativa del prodotto commercializzato, per spiare le varie azioni. Vengono incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. Sono stati individuati e denunciati per violenza privata, violazione di domicilio, interferenza illecita nella vita privata e trattamento illecito di dati.

Denuncia e indagine dei carabinieri

I militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Camerino hanno denunciato all’autorità giudiziaria i due uomini, un 40enne della provincia di Pavia e un 46enne della provincia di Ravenna. A febbraio, infatti, il titolare della ditta aveva denunciato in caserma che ignoti erano penetrati all’interno della sua azienda e avevano installato un apparecchio videoregistratore. Le successive indagini effettuate dai militari hanno permesso di risalire, mediante l’analisi dei filmati della videosorveglianza, al veicolo utilizzato dai due uomini per allontanarsi dal luogo. Sefro è un piccolo Comune dell’entroterra maceratese conosciuto proprio come “paese delle trote”.