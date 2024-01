Installate le porte anti allacci abusivi

Sono state finalmente installate le tre nuove porte in ferro nei locali che ospitano i contatori dell’acqua, dentro al maxi condominio River Village di Porto Recanati (con 180 abitazioni). E queste coperture rinforzate faranno sì che nessuno sfondi più le entrate di quegli scantinati per poi riallacciarsi abusivamente ai contatori. Insomma dopo l’annuncio, ora i due amministratori del palazzo Giovanni Buonocunto e Graziella Bisogni passeranno ai fatti e staccheranno il servizio idrico negli appartamenti dove vivono una decina di morosi, che da tempo non pagano le quote condominiali. "Per colpa loro abbiamo rischiato il distacco dell’acqua potabile in tutto il condominio – spiega l’amministratrice Bisogni -, in quanto l’ultima bolletta da pagare ad Astea ammontava a 25mila euro. Però, grazie al nostro impegno e alle minacce di togliere l’allaccio negli appartamenti abitati da chi non paga, siamo riusciti in pochi giorni a riscuotere la bellezza di 20mila euro. E ciò - aggiunge - ha permesso di evitare pure il rateizzo di quest’ultima bolletta. Adesso rimangono da saldare appena 5mila euro, visto che qualche condomino testardo ancora non vuol pagare". Tuttavia, sottolinea Bisogni, si andrà avanti con il pugno di ferro. "Ieri ho iniziato a chiamare personalmente tutti i morosi – riprende lei -, concedendo a loro cinque giorni di tempo per saldare il dovuto. Se non lo faranno, il mio socio Giovanni Buonocunto la settimana prossima andrà a Porto Recanati per un ultimo bonario tentativo. Dopodiché, chiameremo l’idraulico e l’acqua sarà staccata in quegli appartamenti con conseguente comunicazione al Comune". Anche l’altro amministratore del River Village si esprime su come intende muoversi. "Allo stato attuale rischiano di farsi staccare l’acqua ben dieci inquilini, da noi individuati – osserva Buonocunto -, perché sono morosi da anni e per tante altre quote. Subito dopo toccherà a una ventina di residenti, che invece non ha pagato l’ultima bolletta dell’acqua. Voglio sottolineare che tutti i morosi in questione hanno ricevuto il bonus idrico, incassando a testa circa 600 euro. Perciò non è ammissibile il loro comportamento, e anzi bisogna finirla. Al momento abbiamo 10mila euro di debiti con Astea: 5mila per questa bolletta, e altri 5mila di arretrati".

Giorgio Giannaccini