Installazione con piastrelle di ceramica dedicata al panorama di Cingoli

"Ho ricevuto numerose segnalazioni relative all’erba alta in questo periodo. Mi preme rassicurare che abbiamo predisposto un piano straordinario per recuperare ed effettuare quanto non è stato possibile eseguire a causa delle forti piogge. Ringrazio gli operai comunali per il lavoro concertato che stanno compiendo".

Il sindaco Michele Vittori ha fatto il punto sul problema dell’esuberanza di vegetazione dopo l’intensa piovosità, presentando l’installazione di due visioni panoramiche di Cingoli, posizionate sopra un tratto delle mura delle vie Balcone delle Marche e Pietro Leoni.

"Sono gigantografie con la riproduzione, su speciali piastrelle di ceramica – ha precisato Vittori – dell’impareggiabile panorama che Cingoli regala: a mo’ di didascalia, vengono indicati i nomi delle principali località visibili". E Vittori, riferendosi a una specifica cornice, ha spiegato: "Vi è ricordata in sintesi l’attribuzione del a Cingoli del titolo di ‘Balcone delle Marche’, ufficializzato nel 1928 con Regio decreto, confermato poi con decreti ministeriali del 1958 e del 1961". Tornando all’installazione, Vittori ha sintetizzato: "Autore dei 38 scatti delle foto è stato il cingolano Mirko Palpacelli che poi li ha sapientemente rielaborati e assemblati. La realizzazione delle piastrelle è avvenuta con una cottura in terzo fuoco, con colori specifici per ceramica e duraturi nel tempo, ad opera della ditta locale Migliorini e Palpacelli. La cornice in ferro battuto e la posa in opera, hanno avuto la supervisione di Raffaele Soddu". Gianfilippo Centanni