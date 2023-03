Installazione in arrivo ai giardini del Cassero "Costerà 32mila euro"

‘Il viandante sul mare di nebbia’, celebre dipinto di Caspar David Friedrich, lo skyline dei monti Sibillini e una cornice dove scattare le foto di un panorama mozzafiato. Queste le idee alla base di un’installazione che il Comune ha scelto di posizionare ai giardini del Cassero, con l’opera, in acciaio Corten, appartenente all’artista Claudio Carloni. Lunga diversi metri, ad una estremità ecco comparire il ‘Viandante’ e dall’altra una cornice per gli scatti: al centro, una stilizzazione dello stesso panorama per iniziare l’osservazione che sarà completata dall’occhio dell’utente con la vista dei Sibillini, imponenti sullo scenario del borgo. E’ il vicesindaco Lorella Cardinali (nella foto) ad illustrare l’iter che porterà alla realizzazione: "In passato – spiega – abbiamo partecipato ad un bando della Regione ma sono stati ammessi solo otto progetti. Ma abbiamo deciso di andare avanti , gettando la base mentre l’opera sarà realizzata in laboratorio, per essere installata in un secondo momento. Contiamo di inaugurarla a novembre, in concomitanza con l’apertura dei mercatini natalizi. Il costo si aggira sui 32mila euro, finanziabili o con altri contributi esterni o con fondi del Bilancio che abbiamo già scelto di impegnare".

Francesco Rossetti