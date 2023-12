Installazioni luminose: Sarnano vince il contest provinciale

Le installazioni luminose di Sarnano hanno vinto il contest indetto dal profilo Instagram @visit_macerata come "best decoration 2023". Il secondo posto è andato a Macerata e il terzo a San Severino. Fino a domenica 7 gennaio, in piazza della Libertà, si potranno ammirare le luminarie a tema musicale, in piazza Perfetti la slitta granny (fatta a uncinetto) trainata dalle renne di luce e al Parco del Serafino la pista di pattinaggio sul ghiaccio Sarnano On Ice, gestita dall’associazione turistica Pro Sarnano. Anche quest’anno c’è lo spettacolo delle Cascate Perdute illuminate per le feste natalizie.