"Insufficienza da trauma cranico a Porto Recanati: l'autopsia su Pianaroli"

Sarebbe stata una insufficienza multiorgano (derivante da un gravissimo trauma cranico) a causare la morte di Raul Pianaroli, il 75enne osimano deceduto la scorsa settimana a seguito di un terribile incidente avvenuto il 13 agosto, quando in sella alla sua bici si era scontrato con un motociclista, lungo la strada Statale a Porto Recanati. Questo è emerso dall’autopsia che è stata svolta ieri mattina, all’obitorio di Civitanova, dal medico legale Donatella Fedeli. L’accertamento era stato disposto dal sostituto procuratore Enrico Riccioni. Inoltre, i familiari della vittima hanno nominato l’avvocato Marco Tacconi, che seguirà i risvolti legali della vicenda. E da quanto emerge, verranno svolti altri esami per capire come siano andate le cose e soprattutto per appurare come il 75enne sia stato curato. Il consulente della Procura, e cioè il medico legale Fedeli, ha preso due mesi di tempo. La salma di Pianaroli è stata così restituita alla famiglia e questa mattina (a partire dalle 10) sarà allestita alla casa funeraria Re, in via dei Tigli ad Osimo. Mentre il funerale sarà celebrato, sempre oggi, alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Padiglione (a Osimo). Dopo il rito religioso, il 75enne verrà seppellito nel cimitero maggiore osimano. Pinaroli lascia la moglie Maria, le figlie Caterina e Simona, i generi Lorenzo e Altair, i nipoti Claudia, Giona, Viola e Leonardo.