Insulta e minaccia la ex. Condannato 40enne

Lei lo caccia di casa e lui comincia a perseguitarla, prima con post sui social e poi con minacce e intimidazioni, lasciandole in due occasioni dei fiori secchi e poi una rosa sull’auto. Condannato a otto mesi un uomo di 40 anni, che vive a Recanati.

I fatti erano cominciati nel dicembre del 2022, quando la relazione tra i due era finita, e sono andati avanti per un anno. Dopo la fine della storia erano cominciate, secondo l’accusa, una serie di vessazioni nei confronti della donna. Messaggi e intimidazioni che avevano costretto la vittima a chiedere un ordine di ammonimento al questore di Macerata nei confronti del suo ex compagno. Nonostante tutto, lui aveva continuato a perseguitarla, pur avendolo lei bloccato sia sul telefono che sui social network. Prima le offese con un post su Facebook, che avevano creato profondo disagio nella vittima, che aveva con l’uomo parecchie amicizie social in comune; poi nell’aprile dell’anno scorso, poco dopo l’ammonimento da parte del Questore, l’uomo si era appostato nei luoghi da lei frequentati, e in particolare nella zona del centro, avvicinandosi con la scusa di doverle parlare. Le avrebbe anche lasciato degli oggetti sull’auto, prima i fiori secchi poi una rosa nel giorno del suo compleanno, gesti che disturbavano la quotidianità della vittima. Poi, più volte, le minacce: "se mi lasci, ti ammazzo". E le chiamate continue, nonostante il blocco. Per questo nell’aprile del 2023 dalla questura era arrivato l’ammonimento al recanatese. Secondo la versione della donna, il suo ex compagno la avrebbe anche picchiata mentre erano ancora conviventi, ma lei aveva scelto ogni volta di non farsi refertare. Ieri in tribunale a Macerata il giudice Domenico Potetti ha condannato l’imputato a otto mesi. Il pm Francesca D’Arienzo aveva chiesto la condanna a due anni e otto mesi. L’imputato è difeso dall’avvocato Ivan Gori. La vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Donato Attanasio.

Chiara Marinelli