Insulta e tormenta la ex: condannato

Insulti e volgarità contro la ex fidanzata, di cui aveva pubblicato anche una foto intima quando aveva capito che lei non sarebbe mai tornata da lui. Per questo un 33enne di Camerino è stato condannato a svolgere quattro mesi di lavori di pubblica utilità e a frequentare un corso di rieducazione. I fatti erano successi in un centro dell’alto Maceratese da marzo del 2022 fino a gennaio scorso. A causa anche dell’abuso di alcolici e stupefacenti, l’uomo aveva iniziato a vessare la compagna, una ragazza poco più che ventenne della zona, con aggressioni verbali ma anche fisiche, fatte di spintoni e scenate davanti a tutti.

Dopo un periodo di riappacificazione, nel quale la coppia era tornata insieme, l’uomo a settembre aveva ricominciato con gli atteggiamenti violenti, con insulti, umiliazioni e minacce, oltre alle aggressioni fisiche. Dopo l’ennesimo litigio però, lei aveva chiamato il 112 e a quel punto aveva interrotto la relazione. Ma allora l’ex compagno aveva iniziato a tormentarla con i messaggi, scrivendo offese e minacce a lei, ma anche al padre e una amica della ragazza.

I due si erano incontrati di nuovo a Capodanno, in un locale, e di nuovo la situazione era precipitata. L’uomo aveva iniziato a offendere la ex, dicendole che avrebbe pubblicato sui social una foto di lei seminuda, cosa che in realtà aveva già fatto.

Così la ragazza si era trovata a passare mesi infernali, tormentata dall’ex che non accettava la fine della relazione e non voleva saperne di lasciarla in pace. Ed era partita la denuncia.

Ieri in tribunale per lui si è chiuso il processo. Davanti al giudice Domenico Potetti l’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Bosoni, ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pm Francesca D’Arienzo a dieci mesi di reclusione. La sospensione condizionale però è stata subordinata allo svolgimento di quattro mesi di lavoro per il Comune, e alla partecipazione a uno dei corsi per uomini maltrattanti. L’imputato, inoltre, dovrà risarcire le spese di costituzione in giudizio della parte offesa, che era assistita dall’avvocato Bianca Verrillo.