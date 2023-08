Insulta i militari durante i controlli: in carcere

Mentre era agli arresti domiciliari, avrebbe impedito ai carabinieri di controllare che fosse in casa, e in altre occasioni sarebbe stato trovato ubriaco. Comportamenti incompatibili con la detenzione domiciliare, privilegio che ora un 56enne di Belforte non ha più, poiché è stato portato in carcere. Nella settimana di Ferragosto i carabinieri della stazione di Belforte hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Macerata nei confronti dell’uomo. Il 56enne era stato condannato in via definitiva per lesioni, per un fatto commesso nel 2019. Aveva ottenuto di scontare la pena ai domiciliari, invece che in carcere. Ma i carabinieri hanno rilevato una serie di violazioni alle prescrizioni per chi si trova in questa condizione. In particolare in tre occasioni, nel periodo estivo, l’uomo aveva omesso di aprire il portone e di rispondere al telefono, ostacolando l’accertamento in merito alla propria presenza nell’abitazione. Poco prima di Ferragosto era stato sorpreso in evidente stato di ubriachezza, e alla vista della pattuglia aveva indirizzato una serie di insulti e offese ai militari. Alla luce di questi episodi, l’ufficio di sorveglianza ha disposto la sospensione della misura alternativa e l’uomo è stato portato in carcere a Fermo. Nel fine settimana, nell’ambito dei servizi coordinati messi in campo la sera e di notte, finalizzati soprattutto a contrastare e prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera, i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un giovane proveniente da fuori regione, fermato nei pressi dell’Abbadia di Fiastra verso l’una di notte. Aveva un tasso alcolemico superiore al consentito, la sua patente è stata ritirata.