Insulta il sindaco sui social, ma poi si scusa: Michelini ritira la querela per diffamazione

A causa di un commento scritto sui social, che il sindaco Andrea Michelini aveva ritenuto offensivo nei propri confronti, una donna era stata querelata per diffamazione e poi rinviata a giudizio. Ma dopo lei si è scusata e, alla fine, il primo cittadino portorecanatese ha deciso di ritirare la denuncia, evitandole conseguenze penali. I fatti risalgono all’anno scorso, quando la donna aveva lasciato un commento sui social network, rivolto al sindaco Michelini. Ma lui, una volta letto, aveva ritenuto quelle parole alquanto lesive verso la sua persona e la reputazione del suo ruolo. Quindi aveva dato incarico a un legale del Comune, depositando una querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa. In seguito, si erano concluse le indagini preliminari e lei era stata rinviata a giudizio in tribunale. Però la donna è presto tornata sui suoi passi, e ha inviato una lettera di scuse al sindaco Michelini in merito alle esternazioni che aveva fatto sui social. E visto la sua redenzione, il primo cittadino ha deciso di revocare la querela, ufficializzando tale decisione in una delibera. Nell’atto, si legge che sindaco Michelini e la giunta hanno ritenuto "apprezzabile la lettera di scuse ricevuta, costituendo un segnale importante per aver riconosciuto l’errore commesso, dimostrando contestualmente maturità e intelligenza". In realtà, un episodio simile era successo nel recente passato, con l’allora sindaco Roberto Mozzicafreddo. In quell’occasione un uomo, residente in città, aveva scritto un commento non molto carino sulla pagina Facebook "Porto Recanati-Il sindaco informa". Mozzicafreddo lo aveva visto e dunque aveva sporto querela, accusandolo del reato di diffamazione a mezzo stampa e affidando l’incarico all’avvocato Gabriele Cofanelli. E anche qui, una volta conclusa l’indagine della Procura, l’uomo era stato rinviato a giudizio. Tuttavia, lui aveva poi incontrato il sindaco Mozzicafreddo, chiedendogli scusa e presentando pure una lettera ufficiale.

Giorgio Giannaccini