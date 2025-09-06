Insulti alla Schlein sui social, FdI: puntiamo sulle idee

"Avremmo volentieri mantenuto il silenzio, non immaginavamo certo di essere trascinati in scena per inezie come i ‘like’ sui social. La segretaria nazionale del Pd è venuta a Potenza Picena per un’unica ragione, che ha un nome e un cognome: Francesco Acquaroli. Tant’è che alcuni degli ospiti hanno dichiarato dal palco, con una frase poco felice, di essere ‘venuti nella tana del lupo’". In questo modo il circolo cittadino di Fratelli d’Italia risponde al Pd di Potenza Picena. L’altro giorno i dem avevano pubblicato sui social degli screenshot dove si leggevano diversi insulti, scritti da alcuni cittadini su Facebook, e rivolti alla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, a seguito della sua tappa elettorale a Porto Potenza. Sempre il Pd aveva poi sottolineato che uno di questi commenti offensivi aveva ricevuto sui social il "like" da parte del padre di un assessore comunale. "Non intendiamo misurare la politica a colpi di pollici alzati, ma con il peso delle idee – ribatte ora il circolo di Fratelli d’Italia -. Sotto il profilo politico, la nostra sezione ha accolto positivamente la visita della Schlein. C’è però anche una sottile ironia, che non possiamo non rilevare, nell’assistere all’arrivo della segretaria Elly Schlein sul palco di Porto Potenza. Una presenza che, più che un gesto di convinzione, somiglia al riflesso condizionato di chi avverte una sconfitta elettorale. Non è certo sfuggito a nessuno che, fino all’altro giorno, la segretaria non avesse speso una parola di sostegno per il suo candidato". Perciò, secondo Fratelli d’Italia, si è trattato di "un siparietto che serve più alla sua coscienza che alla causa politica. E allora, meglio una foto sorridente tra stand e manifesti, che la colpa d’essere stata assente".