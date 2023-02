Insulti all’ex ministro Kyenge Condanna definitiva per Golini

Kyenge

Condanna definitiva per Tommaso Golini, l’ex esponente di Forza Nuova accusato di diffamazione aggravata da motivi di odio etnico e razziale, per il manifesto contro l’ex ministro Cecile Kyenge (nella foto). A dare la notizia è l’Arci, dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 26 ottobre scorso. Per quel manifesto, "Kyenge torna in Congo", comparso sul muro della sede del Partito democratico a maggio del 2015, Golini era stato condannato in primo grado a 1.500 euro di multa, e in appello a mille euro di multa; era invece stato assolto dall’accusa di propaganda di idee fondate sull’odio razziale. In entrambi i casi, l’esponente di Forza Nuova era stato condannato anche a risarcire l’ex ministro e l’Arci, costituite parti civili. Golini allora aveva fatto ricorso in Cassazione, dicendo che si era trattato solo di una critica politica e che comunque a suo carico c’erano solo prove indiziarie. Invece la Corte ha respinto il ricorso e confermato la condanna, anche per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili. Il tribunale di Macerata aveva riconosciuto all’Arci il carattere di "associazione portatrice di interessi diffusi anche con specifico riferimento alla fattispecie di reato contestata", cioè la propaganda di idee fondate sull’odio etnico e razziale, nonché la diffamazione aggravata dalla medesima finalità. "Si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall’Arci – scrive l’associazione commentando la sentenza – nel contrasto a ogni forma di discriminazione e alla diffusione di idee e sentimenti di odio razziale".