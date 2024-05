Insulti, calci e morsi ai poliziotti. Sconterà la pena con il volontariato

Dopo aver aggredito il cliente di un locale, se l’era presa anche con i poliziotti e alla fine era stato arrestato. Ieri è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione, da scontare con il volontariato prima di essere espulso in Albania.

L’episodio era avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in via Vasco de Gama, nel quartiere Fontespina. La titolare di un circolo ricreativo aveva chiamato la polizia per una colluttazione scoppiata tra due uomini. Al loro arrivo, gli agenti avevano trovato Arian Baci, 38enne di origini albanesi senza fissa dimora, soggetto già noto per altre segnalazioni di comportamenti violenti. Baci aveva il volto ferito e sporco di sangue. L’uomo si era subito scagliato contro la pattuglia, prima con insulti e minacce varie, e poi con calci e morsi, continuando con questo comportamento esagitato ancora nell’auto di servizio su cui era stato caricato. Uno dei poliziotti alla fine aveva avuto una prognosi di dieci giorni al pronto soccorso per le lesioni subite, e Baci era stato arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina per lui, come disposto dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, si è tenuto il processo per direttissima in tribunale a Macerata. Per l’albanese, l’avvocato Silvia Vignoni ha chiesto di patteggiare la pena, concordata in un anno e mezzo di reclusione, da scontare però con un periodo di volontariato per la Croce Verde. Una volta espiato il periodo di lavori di pubblica utilità l’uomo dovrà tornare in Albania, perché il giudice Domenico Potetti ha disposto per lui l’espulsione, come chiesto dal pm D’Arienzo.