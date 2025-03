"Insulti? C’è chi si scoraggia e lascia"

"Il genitore che insulta l’arbitro non capisce che è come se stesse insultando suo figlio". È quanto afferma Gilberto Sacchi, presidente della sezione maceratese dell’Associazione italiana arbitri. "Gli arbitri che dirigono le partite delle giovanili – spiega Sacchi – spesso sono coetanei dei ragazzi in campo. A volte sono sia calciatori che fischietti. Fino a 19 anni, infatti, si può essere tesserati per una società e allo stesso tempo arbitrare. A quell’età, c’è chi si fa scivolare tutto addosso, ma anche chi si scoraggia e interrompe l’esperienza. Comunque, la nostra sezione vanta un alto numero di doppi tesserati, circa 40".