Insulti e pugni in faccia alla barista. Arrivano i carabinieri nello chalet

"Questo cocktail fa schifo". Subito dopo la donna, di origine magrebina, si è diretta contro la titolare dello chalet in cui stava consumando e l’ha aggredita, prendendola a pugni. Tant’è che sono dovuti intervenire i carabinieri della caserma di Porto Recanati. Questo l’episodio di violenza che si è consumato venerdì notte. Il caos è scoppiato intorno alle 23.50, quando una nordafricana è entrata in uno stabilimento balneare del lungomare di Porto Recanati. Una volta lì ha ordinato un drink ma, non appena ha iniziato a sorseggiare quella bevanda alcolica, ha avuto qualcosa da ribattere. E anzi si è messa a dire che il cocktail non era per nulla buono e si è agitata sempre più. Così, dopo aver iniziato a urlare, si è diretta velocemente verso la proprietaria dello chalet, una portorecanatese sui sessant’anni, e le ha messo le mani addosso. La 60enne è stata colpita e presa ripetutamente a pugni, facendosi davvero male. Una scena che non è passata inosservata, anche perché erano presenti dei clienti nel locale. Vista la concitazione del momento qualcuno ha pensato bene di allertare i carabinieri, i quali sono poi arrivati sul posto riportando la calma e prendendo nota di quanto era avvenuto. Non è ancora chiaro se la 60enne intenderà sporgere denuncia per l’aggressione subita.