Insulti in strada, la polizia sventa la rissa

Intervento della polizia nella notte tra sabato e ieri, poco prima delle due, in via Duca degli Abruzzi. La volante è accorsa per evitare che due persone, un giovane e un uomo di mezza età, venissero alle mani dopo essersi ripetutamente insultati. I due stavano per prendersi a botte, ma l’intervento dei poliziotti lo ha impedito. Gli agenti sono arrivati nel momento in cui nella zona c’era un assembramento di giovani che si erano radunati all’angolo tra via Duca degli Abruzzi e corso Umberto, tenendosi a distanza dalle strade del borgo marinaro che sono state ‘sbarrate’ al transito con un divieto di accesso esteso ai pedoni durante il fine settimana e nelle ore notturne. Il provvedimento è stato preso due settimane fa per evitare che la zona continuasse a fare da punto di ritrovo di centinaia di giovani, un fenomeno che negli ultimi tempi ha creato tantissimi problemi di ordine pubblico ai residenti. Questa misura per il momento ha funzionato come deterrente.