Insulti razzisti a Diop. Partono le denunce

Dopo la denuncia di Paolo Diop, la polizia postale è stata incaricata di identificare gli autori dei commenti offensivi e razzisti sui social. L’ondata di insulti, partiti dopo la pubblicazione di una foto che lo ritrae con la moglie a Porto Potenza Picena, ha assunto proporzioni tali da mobilitare sette procure. "Sono già venti le querele depositate dal mio avvocato, Oberdan Pantana, ma il numero è destinato a crescere – racconta Diop –. Alcuni autori sono già stati identificati. Sono state usate espressioni volgari e disgustose e hanno tirato in ballo anche mia moglie. Non mi era mai successo in 30 anni di vita in Italia". Secondo le prime verifiche, tra gli autori dei commenti non ci sarebbero solo utenti anonimi, ma anche professionisti e imprenditori. Diop, oggi iscritto alla Lega di Matteo Salvini ed ex responsabile nazionale Immigrazione di Fratelli d’Italia, ha ricevuto anche numerose attestazioni di solidarietà da cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali, ma – sottolinea – "non una parola dal centrodestra di Recanati". Il messaggio finale è rivolto a chi subisce odio online: "Chi riceve nsulti e minacce sui social deve denunciare. La libertà di opinione è un diritto, ma non deve sconfinare nell’odio e nella diffamazione".