Integrazione, diritti e libertà. L’Europa vista dagli studenti: "Pace, un bene da preservare"

Gli studenti sono stati i protagonisti dell’apertura della festa dell’Europa. Al teatro Lauro Rossi, dopo i saluti istituzionali del sindaco Sandro Parcaroli, del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, del rettore Unimc John McCourt e dell’assessore regionale Chiara Biondi, ieri mattina i giovanissimi hanno raccontato sul palco le loro idee di Europa. Alcune classi degli istituti cittadini sono state premiate per gli elaborati video prodotti per il contest "L’Europa per me", giunto alla quarta edizione. Al centro della mattinata, il del capo dipartimento agli Affari Europei agli Affari Europei, Stefano Verrecchia è stato intervistato, sul palco con i ragazzi, dal giornalista Raffaele Vitali. Avrebbe dovuto essere presente anche il ministro per gli affari europei Tommaso Foti; impossibilitato a partecipare, ha mandato un videomessaggio in cui, rivolgendosi agli studenti, ha ricordato che "l’Europa è un’idea arrivata dopo il secondo conflitto mondiale, ed è un progetto vivo e tuttora fonte di ispirazione e apertura. Quest’anno se ne festeggia il 75esimo anniversario; il quadro geopolitico è in movimento, per cui è importante dire che la libertà è una conquista, spesso pagata a caro prezzo. La pace non è solo un ideale ma un bene da preservare. Dobbiamo dotarci una capacità comune di deterrenza. L’identità europea ha bisogno di una difesa come infrastruttura strategica".

Gli studenti sul palco del Lauro Rossihanno letto le loro idee di Europa. Una delle parole comuni a tutti i nove giovanissimi è stata "pace". Tutti sono stati concordi anche sull’importanza di valori come "libertà" e "democrazia". L’ambasciatore Verrecchia ha toccato nel suo discorso il senso profondo dell’Unione: "Le leggi che abbiamo qui sono spesso fatte a Bruxelles. La formazione è fondamentale, bisogna insistervi per essere competitivi; una delle apoteosi di quest’ottica europea è il progetto Erasmus; va fatto capire come l’Europa funziona e cosa può dare. Fondamentale è sapere la lingua inglese, ma anche comprendere il funzionamento degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale. Anche gli assessori comunali Cassetta e Caldarelli hanno portato i loro pensieri. "Il progetto ‘l’Europa per me’ ha preso il via quattro anni fa da una brillante idea di una dottoranda Unimc, Rebecca Marconi", ha sottolineato Cassetta, mentre Marco Caldarelli ha salutato e ringraziato "tutti gli enti e le persone che hanno reso possibile l’iniziativa".

Sono stati poi mostrati gli elaborati dei ragazzi, premiati grazie al sostegno della Bcc. A vincere è stata la ID del liceo Leopardi con il video "Don’t fake it", che racconta il fenomeno delle fake news. Secondo posto per la 4G dell’Ite Gentili, terzo per la IC del Leopardi. La sezione delle scuole medie è andata alla 2B del Convitto. In tarda serata il via agli Aperitivi Europei, il momento più atteso della festa. Coinvolti tantissimi locali che hanno aderito preparando prelibatezze tipiche dei vari Paesi d’Europa. Oggi e domani il bis.