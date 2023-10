Intelligenza artificiale a Civitanova: bene il convegno al Liceo Da Vinci

Buon successo per il convegno sull’intelligenza artificiale che si è svolto sabato mattina al liceo Da Vinci di Civitanova, con protagonista l’esperto e docente di informatica Emanuele Frontoni (nella foto). L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, ha visto la presenza degli studenti, dei rappresentanti delle associazioni e le istituzioni, tra cui il sindaco Fabrizio Ciarapica e il vice Claudio Morresi. A moderare il dibattito, Andrea Foglia di ‘Veder crescere con il dialogo’ e referente per la rete Red.

Così, è stata ripercorsa la storia dell’Intelligenza artificiale, dal 1956 ad oggi, con il professore che ha messo in luce i vari risvolti pratici, dall’industria allo sport passando per la salute e il benessere. Tra gli esempi riportati, quello relativo ad un’azienda recanatese impegnata nel settore agricolo che utilizza l’Ai per capire la percentuale di acqua di cui ogni pianta ha bisogno.

"Il bel confronto che si è sviluppato in questo primo convegno sull’Alba dell’Ai – ha detto Foglia – è la dimostrazione di quanto sia fondamentale acquisire le giuste nozioni per poi elaborare ciascuno le proprie opinioni e future competenze".

Oltre a Frontoni, sono intervenuti il docente e divulgatore scientifico Andrea Capozucca e il comunicatore dell’Ast Macerata Paolo Nanni. Partecipi anche il dirigente dell’Iis Da Vinci Francesco Giachetta e il presidente del Rotary club Civitanova Pio Amabili e vari consiglieri comunali.