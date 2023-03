Intelligenza artificiale applicata alle imprese

Oltre cento i partecipanti all’incontro su "Come l’intelligenza artificiale cambia imprese e lavoro", nella sede di Confartigianato o collegati da remoto. A condurre i lavori di presentazione delle tecnologie intelligenti è stato invitato il professor Emanuele Frontoni, docente di Computer Science all’Università di Macerata e vice coordinatore del Laboratorio di Virtual, Robotics e Artificial Intelligence (Vrai), il cui intervento è stato arricchito dalla presentazione di tre casi di piccole e medie imprese con progetti relativi all’applicazione di alcune delle tecnologie di IA (Intelligenza Artificiale. Tre i settori di appartenenza dei casi illustrati: moda-calzature, meccanica di produzione (machinery) e commercio al dettaglio (retail), a cui hanno dato voce Andrea Carpineti di Future Fashion, Mauro Parrini di Simonelli Group, e Francesco Caporaletti di Grottini Lab. Alessandra Luchetti di Confartigianato ha illustrato le linee guida di due importanti bandi regionali di imminente uscita, a sostegno degli investimenti in ricerca. Giuseppe Ripani ha chiuso questo primo incontro sul tema della IA per le imprese.