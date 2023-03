Intelligenza artificiale, confronto all’Iis "Ricci"

L’impatto delle nuove tecnologie e dei sistemi di intelligenza artificiale sul sapere, sulla didattica e sull’educazione. Questo il tema al centro dell’incontro svoltosi all’Istituto d’istruzione superiore Matteo Ricci, che ha avuto come protagonista Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata, co-director del Vrai (Vision robotics & artificial intelligence Lab), di recente inserito nella lista elaborata da Stanford University e Elsevier degli scienziati più citati al mondo. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto e patrocinata dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Macerata, si è svolta in due fasi: al mattino per gli studenti delle classi quinte e al pomeriggio per gli insegnanti e la cittadinanza. Frontoni ha spiegato il funzionamento degli algoritmi dell’intelligenza artificiale, mostrando esempi pratici realizzati dal suo team per diversi settori pubblici e privati: dalla diagnostica neonatale all’agricoltura di precisione. "Siamo orgogliosi di essere stati uno dei primi istituti ad interrogarsi sull’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sul mondo della scuola e di averlo fatto con uno dei massimi esperti al mondo", ha sottolineato la dirigente scolastica, Rita Emiliozzi.