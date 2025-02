Intelligenza artificiale e futuro incontro con gli esperti a scuola

Successo per la tappa marchigiana di "Gemini Education On Tour", iniziativa dedicata all’intelligenza artificiale generativa e al suo ruolo trasformativo nel mondo dell’istruzione. Portato avanti in tutta Italia da ‘Google for education’, l’incontro che si è svolto al teatro Annibal Caro ed è stato voluto dall’Istituto comprensivo Sant’Agostino. Era rivolto a docenti e dirigenti scolastici e ad intervenire sono stati gli esperti Marco Berardinelli ed Emanuele Pozzi, rispettivamente direttore education di Google Italia e responsabile della Digital Transformation in Education, chiarendo che cosa è l’Ia generativa e come funziona, oltre che fornendo esempi concreti di utilizzo della stessa Ia in ambito scolastico. Poi, vi è stato spazio per i laboratori pratici che hanno mostrato come utilizzare Gemini Ai nella didattica. Partecipi per i saluti istituzionali anche i sindaci Fabrizio Ciarapica e Lorella Cardinali e l’assessore Barbara Capponi. "Personalmente – ha detto la dirigente Gloria Gradassi in merito all’Ia – la considero una sfida verso l’innovazione, una grande opportunità da comprendere e governare".