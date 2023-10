Intelligenza artificiale, focus con Frontoni

Domani, alle 17.30 nella biblioteca Statale di via Garibaldi, al via il ciclo di conferenze "Scienza in città" che l’associazione "Amici del liceo Galilei" ha organizzato per questo ultimo scorcio del 2023, centesimo anno di vita dello Scientifico. Nel primo incontro si parlerà di intelligenza artificiale con il prof. Emanuele Frontoni, ex alunno del Galilei, attualmente docente di Informatica all’Università di Macerata. L’intervento di Frontoni introdurrà l’attuale stato dell’arte dell’intelligenza artificiale, passando in rassegna i metodi classici e quelli più moderni dell’AI Generativa. Dopo l’introduzione saranno presentati tanti esempi di applicazioni interdisciplinari dell’AI, mettendo in evidenza rischi e opportunità dell’applicazione di questa nuova tecnologia e le implicazioni etiche dei futuri scenari tecnologici. Saranno, infine, mostrate delle demo di generazioni di testi ed immagini. La conferenza sarà introdotta dalla professoressa Federica Sargolini.