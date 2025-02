Intelligenza artificiale, formazione e lavoro. Confronto al Rossini

Domani alle 9 al teatro Rossini l’incontro "Imprenditoria, lavoro e formazione. L’intelligenza artificiale come leva per lo sviluppo", organizzato dall’Università di Roma Unitelma Sapienza. L’evento sarà aperto dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dal rettore dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Bruno Botta, dal presidente della Regione Francesco Acquaroli e dall’assessore regionale Stefano Aguzzi. Quattro i panel previsti nel corso della mattinata: transizione 5.0 e sostenibilità, finanza agevolata; università e imprese, alleate nello sviluppo delle nuove competenze, con la partecipazione, tra gli altri, del direttore generale di Unitelma Sapienza Mauro Giustozzi; strategia per la rivoluzione digitale, intelligenza artificiale, avatar. Euro progettazione: opportunità e supporto; formazione e intelligenza artificiale: l’impatto sui lavoratori e le nuove figure professionali. Modera Roberto Sciarrone, responsabile della comunicazione Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.