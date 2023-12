Intelligenza artificiale, lezione di Mazzini con la Cattedra Monnet

Gabriele Mazzini, della Commissione europea e team leader dell’IA Act, ha tenuto a Macerata una lezione sull’intelligenza artificiale per i partecipanti del corso di perfezionamento in "Etica, diritto, tecnologie del digitale. Dimensioni del rischio nell’intelligenza artificiale", promosso dalla Cattedra Jean Monnet Edit, da Unimc, dalla Politecnica delle Marche. "È stata un’occasione di grande rilevanza per affrontare i temi dell’intelligenza artificiale legati all’Europa e all’opportunità che ad essa si apre per poter diventare realtà leader in questo settore – ha spiegato la prof Benedetta Giovanola, che guida la Cattedra Edit –. Un’occasione per Macerata di rafforzare il proprio ruolo guida sul versante dell’intelligenza artificiale".