Intelligenza artificiale, potenzialità e limiti al teatro Rossini

Spunti e contributi preziosi al convegno "L’intelligenza artificiale come leva per lo sviluppo" ieri mattina al teatro Rossini. L’incontro, organizzato da Unitelma Sapienza con il Comune di Civitanova e Polo didattico delle Marche, ha visto la presenza di studenti delle superiori e professionisti. Ci sono stati contributi da ambiti istituzionali, della moda o dell’informatica. "L’Intelligenza artificiale – ha detto il rettore di Unitelma Sapienza, Bruno Botta – è una leva per lo sviluppo, ma il suo potenziale si realizza solo attraverso un equilibrio tra innovazione tecnologica, formazione mirata e nuove opportunità imprenditoriali. Può aiutarci dove necessario, ma non deve sostituire ciò che possiamo fare noi. Scuole e università devono guidare gli studenti in un percorso di miglioramento, dove lo studio e la sperimentazione sono essenziali".