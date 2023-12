Intelligenza artificiale: rischi e opportunità per le piccole imprese

L’Intelligenza Artificiale è una risorsa che bisogna conoscere e coglierne gli aspetti più vantaggiosi. Con questo spirito Confartigianato ha promosso, con il patrocinio dell’Università, un incontro sull’IA, dove esperti del settore hanno delineato il quadro delle opportunità e delle possibili minacce. "Non dobbiamo aver paura dell’Intelligenza Artificiale ma lavorare sulla cognizione di ciò che abbiamo in mano - ha spiegato Emanuele Frontoni, ordinario di Informatica a Unimc e co-direttore Vrai Lab -. Siamo in presenza di uno strumento che non sostituirà l’uomo, ma avrà un impatto importante in tutte le occupazioni, con una nuova visione della collaborazione tra uomo e IA stessa. Di fronte a questo impatto si apriranno da una parte nuovi mestieri e dall’altra un’occasione italiana per il recupero della nostra competitività, con sistemi automatici che toglieranno burocrazia per lasciare spazio agli imprenditori per concentrarsi sulla parte più creativa del proprio lavoro". All’appuntamento hanno preso parte anche Marcello Naldini, presidente cooperativa sociale Il Faro, che ha presentato il progetto "Come a casa", che sfrutta applicativi finalizzati all’innovazione dei processi assistenziali del bimbo con sindrome dello spettro autistico, Paolo Nanni, comunicatore e formatore dell’associazione Red e Benedetta Giovanola, professore ordinario di Etica a Unimc e founder di Gaia Srl (startup innovativa e spinoff di Unimc). "Stiamo seguendo un filone di incontri che ci permette di guardare il futuro con i nuovi strumenti" ha detto Giorgio Menichelli, segretario generale Confartigianato.