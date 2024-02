Intensificare il consumo di legumi e diffondere la biodiversità

Appignano celebra domani la Giornata internazionale dei legumi con l’incontro pubblico "I legumi: una ricchezza di nutrizione e diversità", che si terrà alle 16.30 nella sala eventi del Comune. Per l’occasione, inoltre, domani e domenica i ristoratori di Appignano proporranno ai visitatori gustosi menù con i prelibati legumi del territorio. "La Giornata ha lo scopo di condividere informazioni, promuovere l’uso alimentare dei legumi, e sottolineare il ruolo essenziale che svolgono nell’agricoltura sostenibile, nella nutrizione e per la salute umana - ha commentato il sindaco Mariano Calamita -. Appignano, da sempre in prima linea nella promozione delle sue ricche specialità della tradizione agricola, ha il compito di informare e promuovere la grande importanza che la coltivazione e il consumo di legumi hanno per il destino del nostro pianeta e di tutti noi. Coltivare e mangiare legumi è un modo efficace per affrontare le sfide globali, a partire dalla crisi climatica in cui siamo immersi e per fare in modo che a tutti i cittadini del pianeta sia garantito l’accesso sostenibile a cibo sano e nutriente". All’incontro di domani interverranno il sindaco Calamita, la nutrizionista Elisa Pelati e il prof Roberto Papa, ordinario di Genetica agraria Univpm e coordinatore del progetto europeo "Increase" che coinvolge gli alunni dell’Istituto comprensivo Luca Della Robbia e la comunità di Appignano sulla tutela della biodiversità dei legumi. "Increase punta a migliorare l’uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali dei legumi per l’alimentazione umana preservandone la diversità – ha aggiunto Papa –. Il progetto coinvolge direttamente i cittadini, per promuovere e diffondere la consapevolezza sull’importanza dei legumi e sull’impatto che possono avere, attuando un nuovo approccio per la conservazione, la gestione e la caratterizzazione delle risorse genetiche dei legumi. Grazie alla partecipazione attiva della comunità sarà possibile estendere la catena dell’agro biodiversità e conservare in modo decentralizzato le risorse genetiche dei legumi". Tutti possono aderire all’esperimento Increase di scienza condivisa, scaricando online gratuitamente l’app Increase Csa. Una volta iscritti inoltre - c’è tempo fino al 29 febbraio - e ricevuti a casa i semi di cinque diverse varietà locali e tradizionali di fagiolo, (chiamate anche varietà antiche) insieme ad una varietà italiana molto precoce che viene usata da tutti i cittadini come "controllo", li si potranno piantare in un orto o un campo, un giardino o anche in un balcone, seguendo la crescita con cura e condividendone le fasi con gli altri cittadini-scienziati.