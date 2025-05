Inter, il sogno Champions: "Maxischermo al palas, c’è posto per 1.500 tifosi"

Una notte per sognare. L’Inter va a caccia della quarta Champions della sua storia e così spera anche l’Inter Club di Macerata del presidente Fabio Sperandini, che per la finale di Monaco di Baviera di stasera (via alle 21) ha pensato a una bella iniziativa per i suoi tesserati. Le porte del palazzetto Fontescodella, infatti, saranno aperte già dal pomeriggio per tutti quelli di fede nerazzurra che vorranno vedere in compagnia la finale tra l’Inter e il Psg di Luis Enrique e Gigio Donnarumma. "C’è posto per 1.500 persone – sono le parole del presidente Fabio Sperandini – chiunque sia intenzionato e punti a rompere la scaramanzia di volerla vedere da casa, o con le stesse persone, è ben accetto". Un maxischermo organizzato come 15 anni fa, quando nella vecchia sede di Villa Potenza i tesserati esultarono per il Triplete conquistato dalla squadra allora allenata dallo ‘Special One’ José Mourinho, nella finale di Madrid contro il Bayern Monaco. Ma nell’inter Club Macerata, fondato il primo aprile 1966 dall’allora presidente Vinicio Marcolini, c’è anche chi ha scelto di vedere dal vivo la partita all’Allianz Arena: "Tre nostri tesserati sono partiti oggi (ieri, ndr), perché sono riusciti a trovare il biglietto – aggiunge Sperandini –. Due hanno deciso di farsela in auto, come già fecero lo scorso mese per Bayern-Inter (match dei quarti con vittoria nerazzurra), e hanno fatto bene dato che il viaggio della speranza ha portato fortuna (ride, ndr). Un’altra persona, con altri amici, ha deciso di prendere l’aereo". In caso di successo "faremo il classico carosello e poi ci ritroveremo in piazza della Libertà per festeggiare insieme ad altri tesserati di Inter Club della provincia di Macerata, come Potenza Picena, Camerino, San Severino o Tolentino. Incrocio le dita". Se nel 2007, a fine campionato, venne organizzata una cena assieme a Javier Zanetti e Ivan Ramiro Cordoba a Sambucheto, "quest’anno non potremo invitare nessuno perché l’Inter sarà impegnata nel Mondiale per Club – conclude Sperandini – potremmo però valutare di organizzare una cena con un ex giocatore interista, per festeggiare l’eventuale successo".