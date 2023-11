Interazione quotidiana per favorire le scelte delle piccole imprese

"Piccole imprese, scelte grandi": al Lauro Rossi giovedì sera si è parlato del percorso formativo per le piccole imprese pensato dalla Banca d’Italia, che ha toccato Macerata nel suo progetto "In viaggio", illustrato da Mauro Cannistraro: il progetto vuole accrescere la cultura finanziaria e migliorare le competenze in campo economico dei cittadini. Paola Ansuini, della Banca d’Italia, ha presentato il percorso formativo per le piccole imprese: "Un progetto che ci sta molto a cuore. Va rafforzata la relazione tra cultura finanziaria, fiducia nelle istituzioni e servizi offerti ai cittadini". Katiuscia Cassetta, assessore alla cultura, ha ricordato: "Le Marche hanno un tessuto produttivo molto ricco che va alimentato grazie alla formazione, dei giovani e degli imprenditori. Cerchiamo di alimentare lo spirito imprenditoriale tipico della cultura marchigiana. La violenza sulle donne è anche violenza finanziaria". Paolo Finaldi Russo, del Servizio Educazione Finanziaria della Banca d’Italia, ha presentato i percorsi formativi gratuiti pensati dalla Banca d’Italia per i piccoli imprenditori: "Gestione finanziaria dell’impresa, rapporto con la banca, cosa fare in caso di difficoltà, centrale dei rischi e strumenti di tutela". Poi Barbara Fidanza, professoressa di finanza aziendale ad Unimc, ha inquadrato la situazione delle piccole e medie imprese, che "mostrano un dinamismo e recuperi di crescita maggiori, anche nel cash flow; più della metà delle imprese sono attive per ridurre l’impatto aziendale delle loro società e gli investimenti sostenibili incidono sempre di più nei bilanci delle aziende. C’è però ancora molto da fare proprio tra le piccole: una su cinque non si sente in grado di cogliere l’opportunità della transizione energetica". Pio Piero Paoloni ha raccontato l’esperienza della sua startup di cybersecurezza; Giuseppe Marco Litta della commissione regionale dell’associazione bancaria italiana ha detto: "Le banche si sono attrezzate fornendo a tutti i livelli di imprese un modello di servizio, con gestori che sono in grado di interagire con i clienti e di scambiare con loro le informazioni necessarie. L’interazione dev’essere quotidiana e capillare". Salina Ferretti ha poi raccontato della società di produzione di calzature Falc e Luca Mira, presidente dell’ordine dei commercialisti e contabili, ha ricordato il ruolo di mediazione tra imprese e banca.

Lorenzo Fava