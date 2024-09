Interno Marche, certificazioni top

Cerimonia di consegna, sabato a Tolentino, della doppia certificazione di sostenibilità a Interno Marche Design Hotel. Il progetto è stato curato da ORAstudio, e si tratta del primo edificio al mondo con la doppia certificazione ambientale Gbc Historic Building e Leed V4, raggiungendo per entrambe il livello più alto: Platinum. Prima si è svolta la presentazione del progetto al Politeama, con il saluto in video del commissario Guido Castelli e di Kay Killmann, Head of Europe di Leed. Si sono susseguiti gli interventi di Fabrizio Capaccioli, presidente Gbc Italia, del sindaco Mauro Sclavi, di Claudio Tombolini, segretario Chapter Marche, moderati da Carlo De Mattia, presidente Fondazione Design Terrae. Il progetto è stato presentato dall’ingegnere Barbara Capecci per Moschini Spa, con gli architetti Cristiana Antonini e Andrea Valentini. Il protocollo Gbc Historic Building è dedicato agli edifici storici "testimonianza materiale avente valore di civiltà". La certificazione Leed è lo standard mondiale per le costruzioni eco-compatibili.