"Interno Marche, primo hotel con doppia certificazione di sostenibilità"

"Interno Marche sarà il primo hotel al mondo a beneficiare della doppia certificazione di sostenibilità Gbc Historic Building e Leed V4 for Hospitality, dimostrando che si può fare un intervento di design contemporaneo in un edificio storico, con un altissimo livello tecnico testimoniato da certificazioni di valore internazionale". A parlare sono i fondatori di Ora Studio, ovvero Cristiana Antonini, Claudio Tombolini, Michele Bonfigli, Federico Pisani. Ora Studio cura infatti la progettazione architettonica e la direzione lavori di Interno Marche, il nuovo design hotel voluto dal mecenate Franco Moschini a Tolentino. Il progetto riporta alla luce l’ex opificio Nazareno Gabrielli, vincolato dalla Soprintendenza, e immobile-simbolo dello sviluppo economico, sociale e culturale della città. È in corso l’ultima fase dei lavori; è prevista la loro fine entro il 2023. "Essere stati scelti dal presidente Moschini per questo progetto è per noi un orgoglio e una responsabilità – aggiunge il team – e porta con sé la possibilità di valorizzare un edificio che ha fatto la storia della nostra città e farne qualcosa di unico. Interveniamo in quello che è stato un contenitore di storia di questo territorio, perché diventi con Interno Marche un contenitore di storia del design". Si tratta di un modello di "ricostruzione sostenibile". Riscopre alcuni dei materiali utilizzati nell’epoca di costruzione originaria, e prevede l’utilizzo di materiali basso emissivi (ad esempio intonaci isolanti in calce e sughero), con la predisposizione di impianti all’avanguardia in grado di garantire il corretto riciclo e qualità dell’aria.

"Il doppio processo di certificazione fa di Interno Marche un esempio unico a livello internazionale – prosegue il gruppo –. Il protocollo GBC Historic Building di Green Building Council Italia è dedicato agli edifici storici che costituiscono "testimonianza materiale avente valore di civiltà". La certificazione Leed è lo standard mondiale di riferimento per le costruzioni eco-compatibili (viene oggi applicato in 40 Paesi diversi). Consente, meglio di altri strumenti, di esaltare le caratteristiche ’green’ degli immobili, conferendo un valore aggiunto". Ora Studio collabora con varie istituzioni e aziende locali. Tra i progetti recenti ad esempio ci sono il restyling del ristorante stellato "Il Tiglio" a Montemonaco, il restauro delle mura storiche di Fiordimonte (Valfornace), il recupero del Museo Archeologico di Urbisaglia e del monastero benedettino di San Giacomo a San Ginesio.

Lucia Gentili