"Interrare la ferrovia unico rimedio utile"

"L’unica soluzione resta l’interramento della ferrovia, che consentirebbe anche di risolvere il traffico degli automobilisti provenienti dal quartiere Risorgimento". Il leader del Comitato ‘No sottopasso’, Piergiovanni Castellucci, torna alla carica e chiede nuovamente un ripensamento sulla possibilità di costruire il sottopasso in via Carducci. "Quest’opera – dice Castellucci – non risolverà affatto i problemi legati a traffico e inquinamento, mentre ne creerà un altro ben più serio, vale a dire il rischio allagamenti. Considerando che ci troviamo in prossimità di altri due sottopassi, in caso di strade allegate si determinerebbe il blocco della città. Poi, non voglio pensare alla congestione della viabilità nel periodo dei lavori". Alcune settimane i fa, i membri dello stesso Comitato si erano fatti sentire su queste colonne lamentando anche "cifre irrisorie" per quanto riguarda gli espropri dei terreni, con gli interventi che dovrebbero iniziare proprio quest’anno. "Interrare la ferrovia – è la soluzione di Castellucci - apporterebbe invece diversi vantaggi, tra cui la possibilità di eludere quello che io chiamo ’il muro di Berlino’, cioè lo sbarramento con cui devono fare i conti gli automobilisti provenienti da via Nino Bixio e dintorni. Ricordo che, allo stato attuale, costoro sono costretti ad intasare la Statale per raggiungere San Marone: con il sottopasso tale situazione rimarrà, con la ferrovia sotto terra, invece, si potrebbe creare un collegamento alternativo tra i due quartieri". "La nostra non è una battaglia personale ma di interesse pubblico – assicura poi Castellucci -: se avessimo abitato in via Buozzi quando fu realizzato quel sottopassaggio avremmo certamente alzato le mani. Quella era un’opera necessaria, considerando che sopra vi passa la ferrovia adriatica. Ma stavolta l’alternativa c’è e perché non si vuol provare ad attuarla?".

Francesco Rossetti