Interrogazione sulle nuove antenne

Due nuovi tralicci telefonici, uno in via Indipendenza e un altro in contrada Castelletta, fuori dalle aree perimetrate dal Piano antenne comunale per nuove installazioni, le consigliere Letizia Murri (Ascoltiamo Civitanova) e Mirella Paglialunga (Per Civitanova) hanno depositato un’interrogazione consiliare. Molte le domande poste dalle consigliere: intanto il perché "nuovi impianti stanno spuntando in zone che non rientrano Piano e perché in via Indipendenza, quando nella relazione allegata al Regolamento comunale si fa presente che il centro deve considerarsi un sito sensibile per il livello al limite della soglia di tollerabilità delle emissioni elettromagnetiche, come confermato anche dal parere Arpam".

Nel documento che verrà discusso in aula consiliare le consigliere dell’opposizione chiedono anche se siano stati istallati nuovi impianti dopo l’approvazione del regolamento e quale sia la situazione del G5 a Civitanova. Chiedono in particolare "se c’è l’intenzione di avviare un’istruttoria tecnica sul tema, innanzitutto mappando gli impianti già presenti". Nel piano antenne, approvato dal consiglio comunale alla fine dell’aprile 2024, sono cinque le aree individuate per l’insediamento degli impianti di telefonia: a Fontespina in via Colombo (area Tre Case), a Civitanova Alta a ridosso del cimitero, in via Val d’Aosta-contrada Maranello, in via Aldo Moro nel parcheggio antistante il Polisportivo, infine nella zona industriale Piane Chienti. "Ci si aspetterebbe – affermano Murri e Paglialunga – che l’amministrazione civitanovese vigili sul corretto adempimento di quanto approvato".